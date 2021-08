New Orleans, l'uragano Ida causa un morto e toglie la corrente a un milione di case

Quasi un milione di case senza luce a New Orleans dopo il passaggio dell'uragano Ida. Sedici anni dopo Katrina la più grande città della Luisiana si è trovata completamente in blackout. Il bilancio del passaggio di questo distruttivo fenomeno atmosferico è ancora provvisorio, ma è confermata la morte di un uomo.

L'uragano si è indebolito

Dopo aver fatto una vittima l'uragano si è indebolito durante la notte di ieri. «Si prevede un rapido indebolimento nel corso del giorno, ma si prevede che Ida rimarrà un uragano fino a tarda notte», ha affermato il National Hurricane Center (NHC) nel suo rapporto in prima serata di ieri sera.

L'uragano Ida è devastante, il video con le immagini della tempesta

L'allarme in città

«Non abbiamo elettricità ora in tutta la città. È ora di stare al sicuro. Ora non è il momento di uscire!», ha twittato il sindaco di New Orleans, LaToya Cantrell. In totale, quasi un milione di case erano senza elettricità domenica sera in tutta la Louisiana, secondo il sito specializzato poweroutage.us. La società Entergy, che distribuisce elettricità nel sud-est dello Stato, ha affermato che sta fornendo energia di emergenza ai dipartimenti cittadini responsabili delle stazioni di pompaggio che aiutano a controllare le inondazioni.