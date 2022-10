L'uragano Ian devasta la Florida: almeno 42 morti e 40 miliardi di danni

È salito ad almeno 42 vittime il bilancio provvisorio dell'uragano Ian in Florida. Lo riferisce la Cnn: ancora 2 milioni di persone senza elettricità e 40 miliardi di danni.

Dopo essersi indebolito sulla terraferma, Ian ha riguadagnato potenza sull'oceano Atlantico nella notte tra giovedì e venerdì ed è tornato un uragano di categoria 1. Il National Hurricane Center adesso teme per la South Carolina dove sono previste piogge torrenziali con fiumi d'acqua fino a due metri. Il presidente americano Joe Biden ha approvato la dichiarazione dello stato d'emergenza anche qui ed ha assicurato tutto il sostegno del governo federale e della Fema, la protezione civile Usa, come sta avvenendo per la Florida. Allerta anche in Virginia, dove si prevedono tornadi e allagamenti nelle prossime 24 ore, come forti piogge e temporali sono annunciati nella capitale americana.