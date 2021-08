La tempesta tropicale Henri sta prendendo forza, trasformandosi così in uragano di categoria 1. Henri, che si dirige verso la costa nordorientale degli Stati Uniti, sta puntando ora New York, dove il sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato lo stato di emergenza. Lo riporta il Centro nazionale per gli uragani statunitense. Secondo i meteorologi, l'uragano dovrebbe toccare terra fra qualche ora sulla costa nordorientale tra la regione New England e Long Island. Massima allerta anche a Boston.