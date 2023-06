Attacco sospetto a Nottingham: 3 persone uccise

Sospetto attacco multiplo stamattina a Nottingham, in Inghilterra centrale dove, secondo i media britannici, almeno tre persone sono state uccise e alcune altre sono rimaste ferite. Il centro della città risulta in questo momento bloccato dalla polizia, che per ora non conferma né smentisce eventuali sospetti di terrorismo. Gli agenti hanno arrestato un uomo di 31 anni in relazione all'accaduto, precisando fonti di polizia. Stando alle prime testimonianze raccolte dai media, l'attacco si sarebbe svolto in due fasi: prima con il ritrovamento dei cadaveri di due persone, forse accoltellate, e parallelamente, con l'investimento di alcuni passanti da parte di un uomo alla guida di un furgone.