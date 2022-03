Ucraina, le sirene di allarme risuonano in pieno giorno a Leopoli

Ormai tutta l'Ucraina è sotto attacco russo. Raid e bombardamenti si sono concentrati anche nella zona nord occidentale, del paese, quella al confine con la Polonia che fin qui era rimasta un pò ai margini del conflitto. Le truppe russe hanno lanciato numerosi attacchi aerei sul centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza di Javoriv, che si trova più o meno a metà strada fra Leopoli e il confine polacco, a circa 25 km dall'Unione Europea. Nel centro era attivo anche personale straniero. Secondo le prime informazioni raccolte dai media internazionali, sarebbero stati lanciati sulla base una trentina di missili, ci sarebbero almeno 35 morti e 57 feriti. Nella notte esplosioni si sono sentite anche a Leopoli, la principale città della parte occidentale del paese, dove dallo scoppio della guerra si sono trasferite molte ambasciate e operatori internazionali. In mattinata in città, come riferisce l'inviata dell'ANSA, sono suonate le sirene dell'allarme antiaereo: erano diversi giorni che questo non accadeva in pieno giorno.

Ucraina, diretta: attacco a Leopoli, bombardamenti vicino alla Polonia. Missili su base con istruttori stranieri: 35 morti. Granate sul market: 9 vittime