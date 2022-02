Ucraina, si improvvisa la Resistenza tra i civili: le foto degli addestramenti

Ucraini assistono a un addestramento militare aperto ai civili organizzato a Kiev, in Ucraina. Secondo un sondaggio condotto dal Kiev International Institute of Sociology (KIIS) nel dicembre 2021, il 50,2% degli ucraini ha detto che resisterebbe in caso di un

intervento militare russo nella loro città, paese o villaggio. Un intervistato su tre ha detto di essere pronto a impegnarsi nella resistenza armata, e il 21,7% ha detto di essere pronto a partecipare ad azioni di resistenza civile (foto EPA-SERGEY DOLZHENKO)