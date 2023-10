Phantom Skin, il mantello dell'invisibilità usato dagli ucraini per nascondere truppe ed equipaggiamenti ai droni russi

Un "mantello dell'invisibilità" per proteggere gli ucraini dai droni russi. È questa l'idea di un residente di Buča, città dell'Ucraina settentrionale nell'oblast' di Kiev, per nascondere truppe ed equipaggiamenti ai droni nemici. Il mantello, presentato all'evento DSEI (Defence and Security Equipment International) a Londra il mese scorso, è fatto di un materiale plastificato nero, ed è simile a un telo usato per il campeggio. Progettato da uno scienziato dei materiali insieme alla società tecnologica militare ucraina Spets Techno Expert (STE), il mantello può schermare il segnale termico emesso dagli esseri umani o dalle attrezzature militari, rendendoli invisibili ai sensori a infrarossi o ai sensori termici utilizzati dai droni russi.