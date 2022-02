Ucraina, fuga generale da Kiev: presa d'assalto la stazione dei treni

Sono in molti gli abitanti di Kiev riversatesi alla stazione ferroviaria della città ucraina occidentale di Lviv in cerca di un treno per la Polonia. 198 civili sono stati uccisi finora dall'invasione della Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso che il suo paese filo-occidentale non si sarebbe mai arreso al Cremlino anche se la Russia ha affermato di aver lanciato missili da crociera contro obiettivi militari.