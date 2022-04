Ucraina, Procura di Kiev: «Morti finora 165 bambini, 266 gravemente feriti»

«A causa dell'aggressione armata della Federazione Russa in Ucraina sono già morti 165 bambini». A denunciarlo è la Procura generale ucraina su Telegram, come riferisce Ukrinform. «Più di 431 bambini in Ucraina» sono rimasti coinvolti «nell'aggressione armata della Federazione Russa - scriva la Procura - e secondo i dati ufficiali della Procura, 165 bambini sono morti e 266 hanno riportato ferite di varia gravità».

