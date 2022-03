Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco. Colpita l'antenna tv e interrotte le trasmissioni

Nonostante l'annuncio di nuovi colloqui per negoziare la pace, sul campo il primo marzo si continua a combattere. Il sindaco di Kiev dice che la città è sotto un attacco "non-stop" da parte dei russi, ma sottolinea che la capitale potrebbe resistere a lungo.

Dopo una notte relativamente tranquilla sono scattate nuovamente le sirene dell'allarme, mentre seminterrati e stazioni della metropolitana diventano rifugio per la popolazione. In uno, come mostrano le foto è stato addirittura improvvisato un asilo. Nel mirino della Russia anche le telecomunicazioni: nel pomeriggio alle 16:30 è stata colpita e abbattuta la torre tv di Kiev e le trasmissioni televisive del paese sono state interrotte. Intanto un convoglio militare di 64 km si dirige verso la capitale.

Il primo marzo è in corso anche il trasferimento dell'ambasciata d'Italia da Kiev a Leopoli. L'ambasciatore Zazo è riuscito a portare in salvo anche circa 20 minori, tra questi 6 neonati, che aveva accolto in ambasciata in questi giorni perché privi di un posto sicuro dove stare.