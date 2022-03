Ucraina, la vita dei civili nella Kiev sotto assedio tra campi sfollati e checkpoint

Pasti cucinati ai checkpoint pe offrire un piatto caldo a soldati e sfollati, intere famiglie in tende da campo e alloggi di fortuna. La vita quotidiana continua nella capitale ucraina Kiev, sotto assedio e bombardamento da giorni. Per molte persone la propria casa è stata distrutta dalle bombe e per chi non è riuscito a lasciare la città i "campi informali" sono l'unica strada possibile.

Il 10 marzo è atteso l'incontro del ministro degli esteri Dmytro Kuleba con il parigrado russo Sergei Lavrov per la prosecuzione dei negoziati.