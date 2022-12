Ucraina, allerta antiaerea in tutto il paese

Un allarme aereo in tutta l' Ucraina, esclusa la Crimea, è stato annunciato dopo il decollo di aerei russi da una base in Bielorussia: lo riferiscono le tv ucraine citando il gruppo di monitoraggio 'Belarusian Gayun'. «Decollo MiG-31K dell'aeronautica russa con numero di volo RF-92462», è stato reso noto. Il MiG-31K è in grado di lanciare il missile ipersonico Kinzhal, che l'antiaerea ucraina non può intercettare, quindi sono stati annunciati allarmi in tutte le regioni del Paese.