Ucraina, il presidente americano Biden volerà in Europa per incontrare gli alleati

Joe Biden volerà in Europa la prossima settimana per partecipare al vertice straordinario della Nato e al Consiglio europeo sull'Ucraina con l'obiettivo di riaffermare l'impegno «ferreo» degli Stati Uniti verso gli alleati. Una missione della massima importanza che arriva in uno dei momenti più delicati della guerra, sul campo e sul fronte diplomatico, con il Cremlino che ha deciso di colpire con una serie di sanzioni il presidente americano e alcuni dei più alti funzionari della sua amministrazione. «La missione del presidente ha lo scopo di riaffermare il nostro impegno ferreo» verso gli alleati, ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca nel consueto briefing con la stampa. Un rassicurazione a Nato e Ue che Biden vuole dare guardando negli occhi i suoi partner essendo, ha spiegato Jen Psaky, convinto sostenitore della diplomazia «faccia a faccia».

Ucraina, gli Stati Uniti avvertono la Cina: se aiutate Putin, pagherete. Gli affari di Mosca in yuan