Ucraina, U2 a Kiev: Bono Vox si esibisce a sorpresa nella metro accanto ai soldati

Il frontman degli U2 Bono si è esibito nella giornata di oggi nella metropolitana Kreshchatik di Kiev. Insieme a un gruppo di soldati la rockstar irlandese ha cantato «Stand by me», trasformandola in «Stand for Ukraine». «Il presidente Zelensky ci ha invitato a esibirci a Kiev come gesto di solidarietà al popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare», spiegano Bono e il chitarrista The Edge con un tweet pubblicato sul profilo degli U2.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine