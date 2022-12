Machu Picchu, i turisti bloccati a 2.400 metri per le proteste in Perù

Centinaia di turisti stranieri bloccati a Machu Picchu in Perù. Secondo dati forniti oggi dalle autorità municipali, sarebbero esattamente 779 i turisti bloccati nell'area turistica dalla giornata di martedì, giorno in cui anche l'aeroporto di Cusco è stato chiuso a causa delle proteste. Nel frattempo, è salito a nove il saldo complessivo dei morti nel contesto degli scontri tra manifestanti e polizia in corso in tutto il Paese.