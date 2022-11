Trova un assegno di oltre 4 milioni di euro intestato a Haribo: l'azienda lo "premia" con 6 pacchetti caramelle

Non sembrava potesse essere vero neanche a lui, ma era vero. Il 38enne tedesco stava andando a trovare la madre e mentre era alla stazione in attesa del treno ha visto l'assegno. Il 38enne è rimasto sbalordito quando ha visto che il valore dell'assegno era di € 4.631.538,80 (£ 4,05 milioni). «C'era scritta una somma così grande che non riuscivo nemmeno a pronunciarla». Così ha contattato l'azienda Haribo (intestatari dell'assegno) per informarli di quanto era accaduto. Si aspettava un premio e così è stato: ben 6 confezioni di gommose sono state recapitate a casa del ragazzo.

Trova assegno di 4 mln di euro smarrito da Haribo e lo restituisce, l'uomo riceve 6 pacchetti di caramelle per ricompensa: «Un po' poco»