Stay at Home Girlfriend: il trend di TikTok sono le ragazze "mantenute" da ricchi fidanzati

Hanno poco più di vent'anni ma sono già casalinghe perfette e la loro aspirazione è rimanere tali. Si vantano di non lavorare e di farsi mantenere dai loro fidanzati facoltosi. Sono le "Stay at Home Girlfriends" la nuova moda che spopola su TikTok tra le giovanissime. E a chi pensa che siano solo alcune nostalgiche degli anni '50 basta guardare i numeri per capirne l'attualità: l'hashtag #stayathomegirlfriend vanta oltre 134 milioni di visualizzazioni sul social.

I video sono tutti simili: ragazze di poco più di vent'anni che mostrano la loro "vita perfetta" in case di lusso, tra centrifughe bio, esercizi di yoga e pilates, shopping, beauty routine e qualche faccenda domestica in attesa del ritorno del proprio fidanzato. Uno stereotipo di donna "del focolare" 2.0 che raccoglie milioni di visualizzazioni e commenti.