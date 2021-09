Texas, un muro di automobili per fermare i migranti dal Messico che attraversano il Rio Grande

Dopo i video choc degli agenti che a cavallo frustavano i migranti che tentavano di attraversare il confine con il Messico attraversando il Rio Grande per entrare in Texas, gli Stati Uniti hanno deciso di porre un argine formato da un muro di automobili della polizia di frontiera per fermare coloro che volevano entrare nello Stato americano. Lo ha ordinato il governatore dello stato Greg Abbott, con un piano senza precedenti teso a sigillare il confine Usa-Messico.

Frustate ai migranti messicani dagli agenti federali in Texas. Gelo Casa Bianca: «Orribile»

La decisione dopo lo sdegno suscitato dalle immagini di agenti a cavallo che frustano i migranti che si dirigono verso il ponte di Del Rio dove bivaccano circa 8.600 persone, in maggioranza haitiani, in attesa di presentare una domanda di asilo. Dalle foto aeree si vede un serpentone di mezzi della Texas National Guard e del Texas Department of Public Safety che si snoda per diversi chilometri a formare una vera e propria barriera.