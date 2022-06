Taiwan, civili si addestrano all'uso delle armi

I civili di Taiwan partecipano a una sessione di addestramento sull'uso di armi nella città di New Taipei. Tra l'invasione russa dell'Ucraina e le continue tensioni tra Cina e Cina Taiwan, il numero di taiwanesi che seguono lezioni di addestramento con le armi è in aumento, come confermano i dati della società di formazione Polar Light. Nonostante le rigide regole per il possesso di una pistola a Taiwan, alcuni cittadini stanno cercando di acquisire abilità nel maneggiare le armi esercitandosi con pistole e fucili.

Le tensioni tra Washington e Pechino sono salite alle stelle su Taiwan, che la Cina vede come suo territorio destinato alla riunificazione anche con l'uso della forza, se necessario. L'Esercito popolare di liberazione (Pla) ha intensificato la pressione con la sua aviazione vicino all'isola, mentre il presidente Usa Joe Biden ha affermato il mese scorso che Washington avrebbe difeso militarmente Taipei se fosse stata attaccata dalla Cina.

«Abbiamo assistito a un costante aumento dell'attività militare provocatoria e destabilizzante vicino a Taiwan», ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin, all'indomani del primo duro e diretto faccia a faccia avuto con la controparte cinese Wei Fenghe che aveva assicurato che la Cina «non esiterà a iniziare una guerra» se Taiwan dichiarerà l'indipendenza o «se qualcuno osa dividerla dalla Cina».

Le immagini che arrivano da Taiwan ricordano quelle scattate in Ucraina all'inizio di febbraio quando l'occupazione russa era solo un'ombra all'orizzonte. Allora i civili ucraini si addestravano all'utilizzo di armi preparando una resistenza, poi destinata a combattere per oltre 108 giorni a difesa del territorio nazionale.