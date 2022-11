Il premier britannico Sunak incontra Zelensky a Kiev: nuova fornitura di difesa aerea da 50 milioni di sterline

Il premier britannico Rishi Sunak incontrando oggi a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che il Regno Unito fornirà un nuovo importante pacchetto di difesa aerea per aiutare a proteggere i civili ucraini e le infrastrutture nazionali critiche dall'intensa raffica di attacchi russi.

Il pacchetto di aiuti alla difesa da 50 milioni di sterline comprende 125 cannoni antiaerei e tecnologia per contrastare i micidiali droni forniti dall'Iran, tra cui decine di radar e capacità di guerra elettronica anti-drone. Tutto ciò segue più di 1.000 nuovi missili antiaerei annunciati dal Segretario alla Difesa a inizio mese. Riconoscendo che gli ucraini devono affrontare un inverno molto difficile, con blackout diffusi e distruzione di case, scuole e ospedali, il primo ministro britannico ha anche confermato 12 milioni di sterline per la risposta del Programma alimentare mondiale e 4 milioni di sterline per l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. I finanziamenti contribuiranno a fornire generatori, ripari, riparazioni idriche e cliniche sanitarie mobili. Il Regno Unito sta inoltre inviando decine di migliaia di kit invernali per il freddo estremo alle truppe ucraine.