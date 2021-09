L’artista portoghese Odeith trasforma con i suoi murales strutture di cemento in opere d’arte 3D. Le strabilianti creazioni, che mostrano la sua visione umoristica della vita, gli sono valse il soprannome di "The Illusionist" per i loro incredibili colori e profondità. Dopo aver iniziato a usare la bomboletta spray negli anni '80, Odeith ora lavora su commissione in tutto il mondo.