Stati Uniti, la tempesta di neve accoglie Biden all'aeroporto

Joe Biden e Kamala Harris (accolti da una tempesta di neve in aeroporto) parleranno pubblicamente il 6 gennaio per commemorare il primo anniversario dell'assalto al Capitol. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Per lo stesso giorno la speaker della Camera Nancy Pelosi ha preparato una serie di eventi per ricordare l'attacco, compreso un momento di silenzio in aula e una veglia di preghiera sulla gradinata del Campidoglio. «Il 6 gennaio è stato uno dei giorni più bui nella nostra democrazia», aveva ammonito la portavoce della Casa Bianca il mese scorso, preannunciando l'intenzione del presidente di commemorare quella giornata.