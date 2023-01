Stati Uniti, l'orso in posa per 400 selfie

Grazie alla fotocamera dedicata all'osservazione degli animali selvatici, i ricercatori dell'Open Space and Mountain Parks a Boulder, in Colorado, si sono imbattuti in un orso "narciso".

La fotocamera in questo parco statunitense scatta immagini ogni volta che un animale si avvicina nell'area del punto di osservazione: "Di solito passano velocemente senza fermarsi, quest'orso invece ha mostrato particolare interesse per l'obiettivo".

Su 580 immagini scattate, infatti, 400 erano dell'orso: "Quando ci siamo imbattuti in questa gallery - hanno detto all'OSMP - abbiamo riso tutti insieme. Ora speriamo che anche altri animali seguano l'esempio di questo orso"