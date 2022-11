Sposa il suo bambolotto di pezza, poi lo lascia: «Marcelo mi ha tradita con un'altra donna»

Un uomo creato su misura. È la storia di Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si è vista donare dalla mamma l'uomo della sua vita. Stanca delle lamentele della donna che non riusciva a trovare l'anima gemella la madre ha pensato bene di creare il marito ideale, home made. Così a casa di Meirivone è arrivato Marcelo, un bambolotto di pezza, e la sua vita è cambiata. Qualche mese dopo la 37enne sposa la propria bambola.

Il 18 dicembre 2021, la coppia innamorata si è sposata e poi il primo bambino (anche lui di pezza) Marcelinho. Il piccolo è "nato" con un "parto in casa" grazie all'aiuto di un'infermiera e medico. Ma a solo un anno da quello Yes I Do sono arrivate le prime crepe nel rapporto. Meirivone, dal Brasile, afferma infatti che lei e Marcelo ora dormono in stanze separate dopo che lei ha scoperto che lui l'aveva “tradita” con un'altra donna. Ha confessato tutto su un video TikTok , che ha registrato 1,6 milioni di visualizzazioni e oltre 120.000 Mi piace.