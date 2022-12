Scontro tra treni vicino Barcellona: oltre 150 feriti

Sono almeno 155 i passeggeri rimasti feriti in seguito a uno scontro tra due treni avvenuto nella mattinata di oggi a 12 chilometri da Barcellona, in Spagna. Lo riferiscono i servizi di emergenza spagnoli, spiegando che tre feriti sono stati portati in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma secondo quanto riferisce El Mundo si tratterebbe di un tamponamento dato che i due treni viaggiavano nella stessa direzione.

