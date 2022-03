Nelle prime settimane di guerra in Ucraina il loro coraggio era diventato leggendario sul web. In un video virale, un gruppo di soldati ucraini a difesa dell'isola di Zmiinyi (serpente -Snake Island) gridava di andare «a quel paese» alla nave russa che li stava intimando di arrendersi. Dopo l'attacco gli uomini erano stati catturati dai russi: ieri, un mese dopo un mese sono stati liberati in uno scambio di prigionieri.