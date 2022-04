Shanghai e il Covid: 25 milioni di persone in lockdown

L'incubo pandemia non è finito per i residenti di Shanghai, la megalopoli da 26 milioni di abitanti diventata l'epicentro della più grande ondata di Covid in Cina dopo Whuan (la città dove emerse il virus nel 2019). Dopo un lockdown rigidissimo di due settimane, he ha costretto a casa 25 milioni di abitanti il virus continua a correre: ieri, 11 aprile si sono contati 994 nuovi positivi e 22.348 portatori asintomatici. E mentre i contagi salgono la Cina prosegue la sua politica "tolleranza zero" impedendo agli abitanti di uscire di casa anche solo per acquistare da mangiare, con problemi nell'approvigionamento del cibo e scontri nei centri di quarantena tra contagiati e sanitari.