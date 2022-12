Kosovo, Russia e Serbia: le bandiere appese vicino ai nuovi blocchi stradali di Mitrovica

Il 10 dicembre 2022 i serbi nel nord del Kosovo hanno eretto barricate per protestare contro l'arresto di un ex poliziotto sospettato di essere coinvolto in attacchi contro agenti di polizia albanese. I blocchi hanno coinciso con un aumento delle sparatorie segnalate, secondo la forza di pace guidata dalla NATO KFOR. Bandiere nazionali della Russia e della Serbia sono state appese a un balcone vicino a una nuova barricata stradale allestita nella città divisa di Mitrovica.