Regno Unito, ecco la "prigione galleggiante" per ospitare i richidenti asilo

Un enorme colosso galleggiante rettangolare è stato ormeggiato al porto dell'isola di Portland, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, che si affaccia sul canale della Manica. Si tratta della "Bibby Stockholm": questo il nome dell'enorme chiatta marittima che per i prossimi 18 mesi sarà utilizzata dal governo britannico per "ospitare" fino a 506 richiedenti asilo uomini, tra i 18 e i 56 anni, in attesa che si concluda il loro iter della domanda di accoglienza nel Paese.