Lascia il lavoro in uno studio dentistico per il microblading: «Ora guadagno 7mila dollari al mese»

Una ragazza di 25 anni ha trovato il modo per guadagnare 7 mila dollari al mese. Come? Attraverso il microblading, una procedura di miglioramento delle sopracciglia semipermanente in cui piccoli tratti, a forma di singoli peli, vengono tatuati nelle aree delle sopracciglia. Ecco la storia di una donna che ha saputo reinventare la sua vita in pieno stile «girl power». Emily Jump ha iniziato a lavorare come coordinatrice marketing presso uno studio dentistico a Columbus, Ohio, dove aveva uno stipendio annuo di 34.500 dollari.