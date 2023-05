Polonia e America, l'incontro tra i ministri della Difesa Blaszczak e Austin al Pentagono per parlare di Nato

Le foto dell'incontro tra il vice primo ministro e ministro della Difesa della Polonia Mariusz Blaszczak e il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin si sono incontrati al Pentagono, ad Arlington, in Virginia, lo scorso 5 maggio 2023.

Blaszczak e Austin si sono incontrati per discutere della NATO e della cooperazione in materia di sicurezza nel conflitto in corso con la Russia in Ucraina.

Guerra, Polonia: perché sta diventando il primo esercito di terra europeo (e perché l'asse politico si sposta a est)