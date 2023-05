Papa Francesco e Zelensky si incontrano a Roma: il quadro regalato della Madonna con il bambino cancellato

Le foto dell'incontro tra Papa Francesco e il presidente ucraino Zelensky a Roma - «Per me è stato un onore incontrare Sua Santità, però lui conosce la mia posizione, la guerra è in Ucraina e il piano deve essere ucraino. Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Porta a Porta rispondendo a una domanda di Bruno Vespa sul dialogo tra il presidente ucraino e il Papa.

La questione dei bambini deportati

«Ho chiesto al Papa di fare pressioni sulla Russia» sulla questione dei bambini ucraini deportati», ha detto Zelensky in un'intervista a Porta a Porta, parlando dei quasi 20mila bambini ucraini deportati in Russia, un numero che potrebbe essere più grande, perché «20mila sono quelli registrati, ma nei territori ora occupati vivevano circa 200mila bambini».

«Incontro con Papa Francesco. Sono grato per la sua personale attenzione alla tragedia di milioni di ucraini. Ho anche sottolineato decine di migliaia di bambini deportati. Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa. Inoltre, ho chiesto di condannare i crimini russi in Ucraina. Perché non può esserci uguaglianza tra la vittima e l'aggressore. Ho anche parlato della nostra formula di pace come dell'unica formula efficace per raggiungere una pace giusta. Si è offerto di unirsi alla sua attuazione». Così il presidente Zelensky su Telegram dopo l'incontro con Papa Francesco.

Il presidente ucraino ha donato al Papa, oltre all'icona della Madonna sui resti di una piastra antiproiettile, anche un quadro intitolato "Perdità", sull'uccisione dei bambini durante il conflitto. È raffigurata una Madonna con un bambino in braccio, nero, come fosse stato cancellato. «Questo rappresenta l'uccisione dei bambini», ha spiegato al Papa un interprete che era presente alla visita.

Papa Francesco, oltre al ramoscello d'ulivo in bronzo, ha donato al presidente il Messaggio per la Pace di quest'anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, il volume "Un'Enciclica sulla pace in Ucraina". Poi Zelensky ha incontrato monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati con il quale il colloquio è proseguito in inglese.