Pallone spia cinese: in volo a 20mila metri di quota con l'U2, veterano della Guerra fredda. Le foto del Pentagono

Il Pentagono ha diffuso le foto scattate dal pilota di un U2 al pallone-sonda cinese poi abbattuto con un missile Sidewinder da un F-22 una volta che il pallone si è trovato sull'oceano Atlantico dopo avere perso quota nel sorvolare da ovest a est gran parte degli Stati Unuiti. Un aereo-spia per intercettare un pallone-spia. L'incontro è avvenuto a 20mila metri di quota, che non è ancora la quota massima di tangenza per il velivolo veterano della Guerra fredda. E' il linea da 67 anni e i modelli attuali (l'Usaf ne ha 37) più riammodernati possono arrivare a 22mila metri di quota. Nonostante l'età, l'U2 è l'aereo che può spingersi più alto dopo il ritiro dei BlackBird americani e dei Mig-25 russi. L'U2 della Lockheed, che ha grandi capacità di sostentamento anche nell'aria più rarefatta grazie all'apertura alare di quasi 32 metri, può essere affidato solo all'elite dei piloti americani per le difficoltà di conduzione di un aereo docile solo alle alte quote.

Paolo Ricci Bitti