Padre Pio, ecco chi era il frate della misericordia

Pio da Pietralcina, noto come Padre Pio è un sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini vissuto dal 1887 al 1968. Nato il 25 maggio del 1887 a Pietrelcina, in provincia di Benevento, da Grazio Forgione e Maria Giuseppa De Nunzio, piccoli proprietari terrieri, fu battezzato col nome di Francesco Forgione. La sua educazione religiosa gli permise di capire all'età di 10 anni che avrebbe voluto diventare sacerdote, così, per consentirgli di seguire la sua vocazione e farlo studiare in privato, il padre dovette emigrare in America. Il 6 gennaio del 1903 Francesco entrò nel noviziato cappuccino di Morcone, prendendo il nome di fra Pio.

Padre Pio, la storia del frate della misericordia

Il 20 settembre del 1918 ricevette il dono delle stimmate nelle mani, nei piedi, nel costato. Il fatto prodigioso richiamò folle d’ogni regione italiana e dell’estero, e suscitò inquietanti problemi nella scienza e nella Chiesa che lo sottopose a numerose inchieste per accertare la veridicità del fenomeno.

Questo anno sono stati celebrati i 54 anni dalla morte del frate, che si è spento il 23 settembre 1968, Il 18 dicembre del 1997 è stato proclamato Venerabile da Papa Giovanni Paolo II. E numerose le grazie ottenute per la sua intercessione. Il 21 dicembre del 1998, il Concistoro della Santa Sede, con l’approvazione di un miracolo avvenuto per intercessione di Padre Pio, decretò la sua Beatificazione avvenuta il 2 maggio del 1999 in piazza San Pietro. Il 25 febbraio del 2002 il Concistoro, con il riconoscimento di un altro miracolo, decretò la canonizzazione di Padre Pio che ebbe luogo il 16 giugno dello stesso anno.