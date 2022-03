Omicron, picco di contagi in Cina: chiuso lo Shanghai Disney Resort

A Shanghai il picco di contagi da Omicron ha determinato anche la chiusura del Disney Resort. Dall'11 marzo il parco era stato costretto a contingentare gli ingressi, ora resterà chiuso fino a quando le autorità locali, sulla base dell'andamento pandemico, non consentiranno la riapertura.

L'avviso sul sito web



"Avviso importante dello Shanghai Disney Resort A causa dell'attuale situazione pandemica, lo Shanghai Disney Resort, inclusi Shanghai Disneyland, Disneytown e Wishing Star Park, sarà temporaneamente chiuso da lunedì 21 marzo 2022. Continueremo a monitorare la situazione pandemica e a consultare le autorità locali e avviseremo gli ospiti come non appena avremo una data confermata per riprendere le operazioni. Ci scusiamo per l'inconveniente e forniremo il rimborso o lo scambio per tutti gli ospiti interessati durante questo periodo. Grazie per la vostra comprensione e collaborazione! Non vediamo l'ora di vedervi presto! Shanghai Disney Resort"

Aperto nel 2016, è il sesto più grande del mondo

Aperto il 16 giugno 2016, Shanghai Disney Resort è un parco a tema e resort situato a Shanghai, in Cina ed è il sesto resort Disney nel mondo, il secondo in Cina, ma il primo in Cina continentale (l'altro resort Disney in Cina è Hong Kong Disneyland, che si trova sull'isola di Lantau).