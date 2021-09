New York, piogge record e allagamenti per l'uragano Ida. Un morto nel New Jersey

Il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza a New York, colpita da piogge record e dai conseguenti allagamenti, dovuti alla tempesta tropicale dell'uragano Ida. Lo stato di emergenza è stato dichiarato anche in New Jersey, dove il maltempo ha causato almeno un morto. New York, ha detto il sindaco de Blasio, «è colpito da un evento meteorologico storico», con «allagamenti brutali» e «condizioni di pericolo» nelle strade. I video postati sui social media mostrano le stazioni della metropolitana e le strade allagate e diverse abitazioni invase dall'acqua.

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I — ABC News (@ABC) September 2, 2021

Almeno una persona è morta annegata nel New Jersey in seguito alle inondazioni provocate dalla coda dell'uragano. Lo riporta Sky News sottolineando che anche il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza. Tutti i collegamenti ferroviari, eccetto quelli con Atlantic City, sono stati sospesi. Proseguono intanto le operazioni di evacuazione dei passeggeri della rete metropolitana di New York City, riporta la Cnn.