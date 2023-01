Neve sul deserto del Sahara: evento raro nella provincia sud ovest dell'Algeria al confine con il Marocco

Palme ricoperte di neve. In Europa abbiamo assistito fino a pochi giorni fa a un inverno straordinariamente mite mentre in Africa, nel deserto del Sahara, nevica. La neve è caduta la mattina del 24 gennaio nella provincia sahariana di Bechar, nel sud-ovest dell'Algeria, in un evento raro nella regione data la sua posizione geografica.

La pagina Facebook della provincia di Bechar ha precisato che la neve è caduta nella regione di Beni Ounif, al confine col Marocco. La stessa fonte ha pubblicato immagini che mostrano la neve che cade e si accumula sulle sabbie gialle del deserto. I servizi meteorologici algerini prevedono nevicate la prossima notte in altre province del Sahara, come a Gharda'ia (700 km a sud della capitale) e Laghouat (450 km).

Molte province del nord dell'Algeria stanno assistendo da giorni a forti nevicate, che hanno portato all'isolamento di villaggi e città e alla chiusura delle scuole nelle zone montuose.