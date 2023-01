Nepal, i resti dell'aereo precipitato, sospese le ricerche: «Non ci sono sopravvissuti»

Arrivata la notte sono state sospese fino a domani le ricerche di sopravvissuti del disastro aereo in Nepal, dove oggi è precipitato un aereo delle Yeti Airlines in fase di atterraggio nella città di Pokhara. La compagnia aerea ha reso noto che sono stati recuperati i corpi di 69 delle 72 persone, 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, che si trovavano a bordo del velivolo. E il portavoce Pemba Sherpa, ha dichiarato all'agenzia di Tassa che non ci sono sopravvissuti e che le notizie circolate sul recupero di feriti sono false.

Nepal, aereo caduto: gli ultimi istanti prima dello schianto - Video