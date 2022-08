Il tesoro rimasto sott'acqua per 350 anni custodito dagli squali nelle Bahamas: la storia del galeone delle Meraviglie

Catene e monete d'oro sono entrati a far parte della collezione del Museo Marittimo delle Bahamas. Il tesoro è stato recuperato sul fondale del mare dove si è consumato un leggendario naufragio. Il tesoro è rimasto nascosto nelle acque delle Bahamas infestate dagli squali per 350 anni. Nuestra Señora de las Maravillas era un galeone spagnolo a due ponti con 36 cannoni carico di tesori per i reali e i ricchi. Nel 1656 affondò dopo essersi scontrato con la sua nave ammiraglia e aver urtato una barriera corallina, causando la morte di 600 persone.