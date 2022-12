«Mosca innevata e ridente», «Kiev al gelo»: il botta e risposta tra l'ex ministra austriaca (amica di Putin) e il premier polacco

Botta e risposta tra l'ex ministra degli Esteri austriaca, Karin Kneissl, amica di Vladimir Putin (invitato alle sue nozze nel 2018) e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Kneissl ha pubblicato le foto della capitale russa inondata dalla neve in cui splendono le luci natalizie scrivendo: "Mosca+neve= bellezza". Al suo tweet, ha replicato il premier polacco che ha diffuso le immagini della capitale ucraina e di Kharkiv, senza corrente elettrica, con la neve e con i detriti di palazzi distrutti dalle bombe. Immagini decisamente diverse da come ci si aspetta nel periodo natalizio e in opposizione a Mosca. Nella scritta del premier polacco si legge: "neve-buio-guerra".

Guerra in Ucraina diretta, Russia, esplode gasdotto verso l'Ucraina: 3 morti. Mosca: «Bombardata la città russa di Shebekino». Kiev senza acqua e con problemi di corrente