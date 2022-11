Missili in Polonia, russi colpiscono il villaggio di Przewodów: due morti

Due missili russi sono caduti in Polonia, nel villaggio di Przewodów, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste uccise. Secondo diversi analisti l'obiettivo era Leopoli, una città ucraina a circa 100 km a sud di Przewodów.

È la prima volta che missili russi cadono su territorio Nato. Bild cita l'articolo 5 dell'Alleanza, che prevede l'obbligo di soccorso per gli alleati, ma se questo sarà attivato da Varsavia - precisa il giornale - è questione ancora aperta. La Nato ha più volte ripetuto di non voler partecipare con proprie truppe alla guerra in Ucraina.