Le foto scattate durante una visita a Mariupol organizzata dall'esercito russo mostrano la gente locale camminare su una strada in direzione del confine russo, fuori Mariupol, Ucraina. Da più di un mese, le ostilità continuano nella città. Non ci sono acqua, elettricità, gas o comunicazioni. Negozi, farmacie e ospedali sono chiusi. Fino al 70 per cento del patrimonio abitativo di Mariupol è stato distrutto, ha detto il nuovo sindaco della città Konstantin Ivashchenko.