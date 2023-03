Il ciclone Freddy devasta l'Africa meridionale. «La tempesta tropicale più forte mai registrata»

Sono quasi 200 le persone che hanno perso la vita in Malawi a causa del ciclone tropicale "Freddy", che per due volte in un mese ha attraversato l'Africa meridionale, seminando morte e distruzione anche in Mozambico e Madagascar. Lo hanno dichiarato le autorità locali, proclamando lo stato di demergenza per calamità naturale. Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, Freddy è il più forte ciclone tropicale mai registrato e potrebbe anche essere il più duraturo. Sono 190 i morti accertati dalle autorità. Circa 584 persone sono rimaste ferite e 37 risultano ancora disperse. Ecco le foto della catastrofe.