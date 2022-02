L'impiegato artista trasforma la sua postazione e diventa famoso sui social

Casa dolce... ufficio. Al capo ufficio non va bene il vostro smart working? E allora armatevi di pazienza, creatività e magari anche un po' di colla, per ricreare nell'open space dove lavorate la stessa atmosfera di casa. Come l'impiegato (o artista?) della Simple Modern, un'azienda dell'Oklaoma (Stati Uniti), diventato famoso sui social. L'uomo, da poco assunto, ha chiesto al suo capo il permesso di "aggiornare" la sua postazione. Mike Beckham ha acconsentito: "Non mi aspettavo tutto questo. C'è anche la stufa e il pavimento in legno!".