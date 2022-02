Ucraina, il clima nelle strade di Kiev: militari nelle strade e rifugi sotterranei nelle scuole

Mentre crescono le tensioni internazionali sulla possibile invasione russa dell'Ucraina, a Kiev le autorità cercano di evitare il panico. Nella gallery, alcuni scatti dalla capitale ucraina degli ultimi giorni (tra il 12 e il 14 febbraio), che mostrano come mentre la vita prosegue "apparentemente normale" nelle piazze principali, la città si prepara al peggio come dimostra la presenza di militari nelle strade e l'allestimento di rifugi sotterranei nelle scuole con scorta di viveri ed acqua. Quello immortalato nelle foto mostra la scuola statale 113 di Darnytsa, quartiere periferico di Kiev.

A livello internazionale questa mattina, 14 febbraio, le borse europee proseguono la seduta pesante con gli investitori che si mostrano fortemente nervosi per i rischi di una guerra tra Russia e Ucraina.

Nel frattempo, il Giappone e la Serbia hanno già richiesto ai propri cittadini che si trovano in Ucraina di rientrare dal paese. Oggi è previsto anche il rientro del personale non essenziale dell'ambasciata italiana a Kiev. Nel paese ci ono circa 2mila italiani: dalle fonti del Ministero, si apprende che una decina di connazionali abbia manifestato l'intenzione di rientrare con mezzi propri in Italia.