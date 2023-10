Attacco al Kibbutz, 19enne salva per miracolo. La chat dell'orrore con la sorella

«C'è qualcuno in casa, sento che stanno rompendo i piatti in cucina. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo, e anche a mamma, papà e Amit». Un messaggio disperato in mezzo all'orrore, scritto nella convinzione che potesse essere l'ultimo. Quando Omer Metzger, 19enne israeliana, invia queste parole alla sorella su WhattsApp sono le 9.30 di mattina del 7 ottobre, è nascosta sotto al letto, con accanto i cuginetti di 16 e 13 anni, in un rifugio antibomba. Fuori i terroristi di Hamas stanno assaltando il Kibbutz di Oz Nori, a 5 km da Gaza.

Qui dall'alba i miliziani sono passati casa per casa, uccidendo decine di persone e dando fuoco alle case fino all'arrivo dell'esercito israeliano intorno alle quattro del pomeriggio. Diverse persone sono state rapite, tra cui anche i nonni della ragazza, di cui non si hanno notizie.

Omer si è salvata per miracolo: nonostante i terroristi siano entrati in casa non hanno aperto la porta del rifugio dove era nascosta con gli zii e i cugini: «La porta non si può chiudere a chiave, sarebbero potuti entrare in ogni momento, ma non l'hanno fatto» racconta in videochiamata, ancora sotto choc «La nostra è stata pura fortuna».