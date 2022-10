James Bond, asta di beneficienza per i 60 anni di 007

Un'asta per beneficienza e da record, dedicata ai sessant'anni dei film di James Bond. La vendita è quella organizzata da Christie's e EON Productions nei giorni scorsi, con un totale di 60 lotti e numerose supercar in arrivo dal mondo di 007. Tra queste, c'era anche una Aston Martin DB5 in versione stunt car, costruita per il film "No Time to Die" del 2021, venticinquesimo capitolo della serie di film legata a 007, che ha visto per la quinta e ultima volta l'attore Daniel Craig nei panni dell'agente segreto James Bond. Il prezzo a cui Christie's ha chiuso la vendita è di 2.922.000 sterline (3.255.108 euro), più o meno il doppio della stima di partenza. Dallo stesso film dello scorso anno, arrivavano anche le Land Rover Defender, anche loro messe all'asta per un totale di 352,800 sterline raccolte.

La Defender 110, appositamente modificata e diventata famosa per le coinvolgenti evoluzioni fuoristradistiche in No Time To Die, è stata immediatamente venduta e battuta per la cifra di 189.000 sterline, che saranno devolute alla Croce Rossa Britannica per le sue opere umanitarie. Il lotto aveva il codice VIN (Vehicle Identification Number) 007 ed era una delle dieci Defender utilizzate durante le riprese. Una Defender 110 V8 Bond Edition, creata dalla divisione SV Bespoke e ispirata alle specifiche delle Defender presenti in No Time To Die, è stata invece venduta per 163.800 sterline.