Israele, proteste contro il governo la moglie del primo ministro Sara Netanyahu "ostaggio" dei manifestanti dal parrucchiere

La moglie del primo ministro israeliano Sara Netanyahu è stata sonoramente contestata stasera mentre era dal parrucchiere, in un salone elegante di Tel Aviv rimanendo addirittura "bloccata" in balia dei manifestanti. Tanto da dover richiedere l'intervento della polizia per poter tornare a casa.

La First Lady bloccata dal parrucchiere

Mentre in città resta elevata la tensione per la repressione delle manifestazioni contro il governo (che ha provocato decine di feriti e contusi) alcuni passanti hanno notato la presenza di Sara Netanyahu nella Ha-Medina Square e dal marciapiede le hanno lanciato slogan ostili, menzionando fra l'altro i petardi utilizzati dalla polizia contro i dimostranti. Una folla di persone si è quindi raccolta attorno al salone di Ha-Medina Square di Tel Aviv dove da si trovava Sara Netanyahu. Secondo i media Sara Netanyahu ha chiesto l'intervento delle guardie del corpo che l'hanno scortata fino alla automobile.