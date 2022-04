Cisgiordania, scontri tra palestinesi ed esercito israeliano a Jenin

Resta elevata la tensione nella Cisgiordania settentrionale dove l'esercito israeliano è tornato ad operare anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, nel tentativo di prevenire nuovi attentati come quello avvenuto giovedì a Tel Aviv. Secondo la radio militare nelle località di Jenin e di Yabed i soldati hanno catturato otto ricercati palestinesi, hanno requisito armi ed un ordigno pronto per l'uso.

La scorsa notte altri militari hanno inseguito un'automobile palestinese che sembrava in procinto di entrare in territorio israeliano per compiere un attentato. I passeggeri hanno lanciato sul terreno un fucile automatico e sono fuggiti.

A Nablus (Cisgiordania) un centinaio di palestinesi sono penetrati la scorsa notte nella Tomba di Giuseppe (il patriarca biblico figlio di Giacobbe), hanno cercato di incendiarla e hanno provocato danni materiali.

Si tratta di un luogo di preghiera molto frequentato dagli ebrei. Il ministro della difesa Benny Gantz ha condannato l'attacco e si è rivolto all'Autorità nazionale palestinese perchè rafforzi la protezione attorno a quel sito. Accese proteste e minacce di ritorsioni sono giunte dai coloni della zona.

