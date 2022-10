Irlanda, 92enne vede Padre Pio durante la messa: «Perché mi ha scelta?»

Una 92enne dice di aver avuto un'apparizione di Padre Pio, durante una messa in una chiesa irlandese. Nelly Cosgrave era con una sua amica, insieme ad altri 500 fedeli, in una chiesa di Limerick, in Irlanda, per celebrare nella chiesa di San Salvatore il 54° anniversario della morte di Padre Pio e proprio in quel momento la donna dichiara di aver visto il frate.